Un quarto da incubo: e la Virtus si scioglie

Virtus Bologna

75

Barcellona

92

SEGAFREDO : Mannion 6, Belinelli 12, Bako 8, Jaiteh 14, Lundberg 13, Shengelia 10, Hackett, Mickey 3, Weems 6, Teodosic 3, Abass ne. All. Scariolo.

FC BARCELLONA: Sanli, Vesely 4, Martinez, Kalinic 9, Satoransky 1, Laprovittola 10, Abrines 16, Higgins 9, Tobey 7, Jokubaitis 13, Mirotic 17, Nnaji 6. All. Jasikevicius.

Arbitri: Lottermoser, Nedovic, Peer Note.

Note: parziali 17-22; 27-47; 39-74. Tiri da due: Virtus Bologna 1741; Barcellona 1633. Tiri da tre: 1018: 1530. Tiri liberi: 1113; 1519. Rimbalzi: 28; 39.

di Massimo Selleri

E’ una Virtus che fa tenerezza quella che viene presa a sculacciate dal Barcellona riproponendo sul campo un suo vecchio difetto: tutte le volte che la V nera ha sulle spalle la pressione di dover vincere, la squadra improvvisamente si sfalda. Tanto era importante fare un altro passo avanti verso l’ottavo posto prima della Final eight di Coppa Italia, tanto chi è stato gettato nella mischia si è dimenticato che la stagione ha avuto una piccola svolta quando tutti si sono messi nella testa che era necessario difendere.

Questo è quanto bisogna registrare tra le cose che erano sotto il controllo dei bianconeri e che non hanno funzionato, poi ci sono altri due fattori che hanno inciso sulla gara. Il primo è la percentuale siderale con cui i catalani hanno tirato dalla lunga distanza (1530), una precisione al tiro che avrebbe tagliato le gambe a chiunque e il secondo una terna arbitrale pasticciona e irritante che si è messa ad aggiustare le cose a partita decisa, tanto per poi poter dire che non hanno inciso. I bolognesi non hanno perso per le loro fischiate, ma si sa che in questa situazione la squadra più penalizzata è quella che con la palla in mano dimostra di essere la più debole.

Gli ospiti partono forte (9-18) e quando i padroni di casa gli alitano sul collo (23-24) piazzano un parziale di 21-0 che lascia già intendere come finirà la partita. Il divario tra le due squadre arriverà anche a toccare quota 37 (31-69 e 39-76) poi a forza di mescolare le carte Scariolo ottiene una reazione d’orgoglio dal capitano Marco Belinelli, seguito a ruota da Nico Mannion ma non si va oltre il -14 (75-89). Per la cronaca rientravano sia Milos Teodosic che Iffe Lungberg, mentre non potevano essere delle partita né Semi Ojeleye né Isaia Cordinier. Domenica la Segafredo è attesa a Reggio Emilia per una vera e propria prova tecnica prima del quarto di Coppa Italia che vedrà giovedì i bianconeri affrontare Venezia.