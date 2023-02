Un quarto da incubo: la Virtus non si rialza

Virtus Bologna

75

Barcellona

92

SEGAFREDO : Hackett, Teodosic 3, Weems 6, Shengelia 10, Jaiteh 14, Bako 8, Pajola, Mickey 3, Belinelli 12, Lundberg 13, Mannion 6, Abass ne. All. Scariolo.

BARCELLONA: Laprovittola 10, Satoransky 1, Kalinic 9, Mirotic 17, Vesely 4, Nnaji 6, Higgins 9, Jokubaitis 13, Tobey 7, Martinez , Sanli, Abrines 16. All. Jasikevicius.

Arbitri: Lottermoser, Nedovic, Peer.

Note: parziali 17-22; 27-47; 39-74.

Un parziale dal quale è impossibile rialzarsi. La Virtus, con una tripla di Mickey, si avvicina a una lunghezza dal Barcellona, 23-24 e ha quattro volte il pallone tra le mani per confezionare il sorpasso.

Quattro tiri, altrettanti errori. Il Barcellona si riprende in fretta, la Virtus no e nasce così l’incredibile break catalano, 0-21, che di fatto congela la gara. Anche perché la Virtus accusa il colpo del quasi ko e non si rialza più.