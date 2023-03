Una certezza a centrocampo: Moro per l’infortunato Dominguez

di Giacomo Guizzardi

Da una parte la sicurezza di un modulo, e di uno schieramento, che ha saputo fare bene nelle ultime uscite, con la vittoria contro l’Inter ancora nella mente di tutti. Dall’altra parte la tentazione di sorprendere, soprattutto il Torino, contrapponendo ai granata di Juric un assetto inedito e capace di mettere in difficoltà i padroni di casa.

C’è tutto questo, e anche di più, a poche ore da Torino-Bologna, con Thiago Motta che scioglierà gli ultimi dubbi sull’undici solamente nella rifinitura pregara: difficile pensare con certezza a una rivoluzione, ecco perché il Bologna potrebbe cambiare il minimo indispensabile. Con Dominguez fuori per infortunio la maglia da titolare dovrebbe essere indossata da Moro, con Ferguson e Schouten a completare il reparto. Dietro, con Posch e Cambiaso intoccabili, ci si gioca la titolarità: scalpitano Bonifazi, Sosa e Soumaoro per affiancare Lucumì, la sensazione è che alla fine, a scamparla, potrebbe essere l’italiano, ex di giornata. Ma non vanno sottovalutate le ultime prestazioni dell’uruguagio. Se in difesa e a centrocampo i dubbi sembrerebbero essere minimi, gran parte delle riflessioni di Motta si concentrano sul reparto offensivo dove, al momento, in vantaggio sembrerebbe esserci il terzetto che ha messo in difficoltà l’Inter, ovvero quello formato da Orsolini, Barrow e Soriano.

Attenzione, però: Motta ha sottolineato le insidie dello schieramento granata.

E proprio per questo l’ipotesi – mai tramontata – di vedere un Bologna con il 4-4-2 rimane sì, ma in disparte: due linee da quattro e Arnautovic e Zirkzee in avanti, con Motta potrebbe pareggiare, numericamente, il centrocampo del Torino, obbligando i centrali granata a occuparsi di due attaccanti scomodi da marcare. Da non scartare neanche la possibilità di vedere Arna centrale nel 4-3-3 con Barrow largo a sinistra. Tanta carne al fuoco e altrettante soluzioni in casa Bologna.