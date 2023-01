Una chance per tutti Da Moro a Sansone il gruppo è centrale

Pari diritti, democrazia interna, dialogo e rispetto delle regole: sembra il programma di governo di un politico illuminato e invece è solo (si fa per dire) la quintessenza del Metodo Thiago. Ogni allenatore, a parole, professa la volontà di mettere tutti i propri calciatori sullo stesso piano, eliminando corsie preferenziali e pregiudizi: ma all’atto pratico sono in pochi a farlo. Motta nello spogliatoio ha i suoi inevitabili punti di riferimento: vedi Medel e Arnautovic. Ma con quest’ultimo non esitò ad andare allo scontro nell’intervallo di Bologna-Sassuolo (era il 12 novembre), quando il tecnico rimproverò a muso duro ad Arna movimenti e atteggiamento sbagliati. Ne scaturirono scintille, ma anche un messaggio potente per il gruppo: qui non ci sono privilegiati, chi sbaglia paga, anche se si chiama Arnautovic.

E’ un’idea di collettivo che Renzo Ulivieri, suo maestro nel 2020 sui banchi di Coverciano, ha definito ‘di sinistra’. Destrorso o sinistrorso che sia, Thiago crede molto nella forza del dialogo. Nello spogliatoio parla con tutti e ascolta tutti, con un’empatia che non è scienza infusa che cade dall’alto. Se Pyyhtia vale come Soriano, allora nessuno verrà lasciato indietro.

m. v.