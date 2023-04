Una confusione figlia della fretta

Corrado Piffanelli

Una cosa è certa. Un campionato in cui non si capisce a quale classifica fare riferimento non è il più appassionante di quelli possibili, ammesso che sia regolare. Non bastava l’accavallarsi di giustizia ordinaria e giustizia sportiva, con regole, tempi e giudici completamente diversi a decidere sulle stesse cose; non bastava una differenza di vedute, peraltro inevitabile in un ordinamento democratico, tra gradi diversi della giustizia, con le squadre sulle montagne russe della classifica; ora anche all’interno di chi rappresenta l’accusa ci sono visioni completamente diverse, se è vero che la Procura generale del Coni ha definito sostanzialmente carente la sentenza del collega che rappresenta l’accusa alla Procura federale. Cosa succederà per esempio se uno o due filoni delle varie inchieste finiscono quest’anno e altri il prossimo: si avranno tipo 10 punti di penalizzazione quest’anno e magari 15 il prossimo o forse fra due. La fretta della giustizia sportiva per ora ha portato come unico risultato una grande confusione del campionato di serie A che, forse, finirà senza sapere nemmeno chi va in Champions, chi avrà i ricchi contributi dell’Europa e chi potrà permettersi una certa programmazione e chi no. Era necessario fare così in fretta?