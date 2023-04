Una Coppa Italia piena d’orgoglio Sabbioni: "La Vtb ha già vinto"

Il momento clou della stagione si avvicina. Tra sei giorni la FcrEdil Volley Team Bologna scenderà in campo nella Final Four di Coppa Italia di serie B1 femminile per giocarsi il primo trofeo della stagione. La manifestazione andrà in scena il 7 e l’8 aprile tra il Paladozza e il PalaLirone di Castel Maggiore ed è stata presentata ieri a Palazzo d’Accursio. "Abbiamo già vinto", esulta il presidente del Volley Team Bologna, Roberto Sabbioni: perché al primo anno in B1 non era scontato costruire una squadra da vetta della classifica e ottenere dalla Federazione il benestare per organizzare le finali di Coppa Italia di categoria, per giunta nell’anno in cui le Final Four di B1 e B2 femminile e di B maschile sono riunite in un unico evento. Lo sforzo organizzativo per ospitare 12 squadre è massimo e lo conferma anche l’assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi: "Riempire i 5mila posti del Paladozza non è semplice ma stiamo lavorando giorno e notte per riuscirci, come merita un grande evento che per Bologna e Vtb non vale meno delle Final Four di SuperLega e A1 femminile ospitate all’Unipol Arena. Abbiamo fatto squadra con il territorio, associazioni, tra comuni, con la Fipav. Le nostre ragazze dovranno avere una cornice d’eccezione e un grande tifo".

Se Sabbioni racconta di aver già vinto, alle sue ragazze interessa vincere sul campo. Parola della capitana Emanuela Fiore: "Il momento in cui si iniziano a tirare le somme si avvicina. Siamo prime in campionato e vincendo domenica con Forlì possiamo blindare aritmeticamente la vetta della classifica. Ma è un traguardo numerico. Giochiamo per per provare a vincere, vogliamo vincere e daremo tutto noi stesse. In Coppa nel prossimo week end e poi nei playoff. Lavoriamo e ci alleniamo per questo, senza nasconderci: giocare al Paladozza sarà una grande emozione". La Fcr Edil, con Costa Volpino, è la favorita per la conquista della Coppa. Ma il primo scoglio da superare sarà la semifinale in programma al Paladozza venerdì 7, alle 18, con Altafratte Padova. Sempre il 7 Costa Volpino affronterà Arzano Napoli alle 16, mentre le semifinali di B2 femminile (Gossolengo-Fasano ore 10, Ripalta-Montesport ore 11.30) e B maschile (Civitacastellana-Mantova ore 16, Cagliari-Acqui Terme ore 18) andranno in scena al PalaLirone di Castel Maggiore venerdì. Sabato giornata di finali al Paladozza: alle 10 la B maschile, alle 15 la B2 femminile e alle 17 la B1 femminile.

Marcello Giordano