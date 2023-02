Una Effe a metà va ko a Ravenna Dalmonte: "Venti minuti inaccettabili"

ORASI’

79

FORTITUDO BOLOGNA

74

ORASI’ : Anthony 12, Musso 15, Bonacini 14, Petrovic 7, Vrankic 20; Oxilia 11, Giordano, Onojaife; Minardi ne, Allegri ne, Giovannelli ne, Galletti ne. All. Lotesoriere.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Panni 23, Thornton 7, Aradori 10, Cucci 17, Barbante; Candussi 12, Italiano 1, Davis 4; Bonfiglioli ne, Natalini ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Costa, Attard e Perocco.

Note: parziali 23-13, 50-34, 62-53. Tiri da due: Ravenna 1943; Fortitudo 1732. Tiri da tre: 1029; 721. Tiri liberi: 1111; 1923. Rimbalzi: 37; 36.

di Filippo Mazzoni

Terza sconfitta consecutiva per la Fortitudo che dopo Chieti e in casa contro Mantova registra un nuovo passaggio a vuoto a Ravenna. Prestazione dai due volti per la formazione di Luca Dalmonte, con un pessimo primo tempo, dove si è ritrovata a anche a -19, 39-20 al 14’ ed una ripresa dove almeno i biancoblù, spinti dal solito calore della Fossa, sono andati ad un passo dalla rimonta. Sotto nel punteggio per più di 38’, la Fortitudo priva di capitan Matteo Fantinelli assente a causa di un virus intestinale, ma con in campo un positivo Francesco Candussi è infatti arriva anche a portarsi avanti, sul 70-72 a 1’12" dalla fine. Poi i soliti episodi sfavorevoli con una tripla di Musso e l’ennesima palla persa di una serata storta in regia e non solo hanno di nuovo indirizzato il confronto dalla parte di una Ravenna che ha avuto la forza di non mollare anche quando, dopo il cambio di campo appunto, non ha più trovato facili percentuali al tiro. In casa Fortitudo ha pesato e non poco l’assenza di Fantinelli, con Dalmonte costretto a schierare anche quintettoni decisamente anomali al solito, visto il ristretto numero di esterni a propria disposizione. Il ko conferma il troppo nervosismo ancora una volta emerso stavolta senza falli tecnici, ma anche come non si sia ancora trovato la quadra di gioco e di intenti. La sconfitta di Ravenna è frutto del pessimo inizio, con tante palle perse (11 sulle 16 finali), troppi rimbalzi offensivi concessi ai rivali e in attacco ad una percentuale a tiro invece decisamente bassa.

"Parliamo di numeri, nei primi 20’ abbiamo concesso 11 rimbalzi d’attacco, perso troppi palloni, con i tiri che sono stati 40 a 24 per Ravenna – sottolinea infatti coach Dalmonte - Nella ripresa le cose sono cambiate, adesso dobbiamo capire se vogliamo essere quelli del primo o del secondo tempo. Non è accettabile giocare così i primi 20’; alla fine queste gare vengono decise da episodi". Lunedì prossimo 6 marzo, la Fortitudo tornerà in campo al PalaDozza per la sfida con Ferrara prima della sosta per le finali di Coppa Italia e delle ultime 2 sfide, in trasferta a Pistoia e in casa con Forlì, della prima fase di stagione.