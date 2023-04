Una giornata da 10: "Siamo uno spettacolo"

Il commento più azzeccato a cosa sia diventato il Bologna di questi tempi esce dalla bocca di Nicola Sansone a fine partita: "Siamo uno spettacolo". E chissà se Marko Arnautovic stia iniziando a capire cosa pretenda e cosa voglia, in campo e fuori, Thiago Motta, per farne parte. Dovrà ritrovare la forma fisica, prima di tutto, e dimostrare di poter essere solista all’interno di un’ochestra. Nell’attesa, il numero nove lancia un segnale social, prima del fischio d’inizio di Bologna-Atalanta: "We are one, come on guy". Ovvero, siamo una cosa sola, forza ragazzi.

La scena, però, è tutta del Bologna e di Nicola Sansone, uno degli emblemi del Bologna di Thiago Motta e della linea portata avanti dal tecnico. Il tecnico lo aveva invitato a partire a novembre.

Sansone ha ringraziato per l’onestà e si è messo sotto: "Le dimostrerò il contrario". Contratto in scadenza, potrebbe pure tirare i remi in barca fare attenzione a non rimetterci la salute in vista di potenziali nuovi contratti. E invece, gol a Udine, rimettendoci il mignolo del piede. E gol a Bergamo, avviando l’azione e andandola a concludere, con un sinistro a giro di prima intenzione. E tanto, tantissimo sacrificio per far giocare i compagni, offrendo sponde e aprendo spazi in profondità: insomma, un partitone ed ennesima dimostrazione di come voglia, fino in fondo, provare a riaprire il tavolo delle discussioni per un possibile rinnovo. "E’ una bella soddisfazione vincere a Bergamo contro un avversario forte come l’Atalanta, i tre punti qui mancavano dal 2009 ed è stata una vittoria di gruppo. Siamo in un buon momento e vogliamo continuare su questa strada". E continuare con Motta: "Con lui gioca chi merita per avere spazio ho sempre lottato e lavorato e ora sto vedendo i frutti. Il Mister è meticoloso, deciso e sa cosa deve fare, con lui non si può mai mollare". L’arte del falso nove e attaccante vero Sansone l’ha appresa da un maestro: "Da Palacio, un maestro vero". Ma più che il passato, si guarda al futuro: "Sabato arriva il Milan e immagino già un Dall’Ara strapieno". Non vediamo l’ora.

Marcello Giordano