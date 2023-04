Una stanca Fortitudo si spegne sul più bello

REALE MUTUA

86

FORTITUDO BOLOGNA

80

REALE MUTUA : Vencato 9, Pepe 8, Mayfield 35, De Vico 2, Jackson 11; Schina 3, Taflaj 13, Guariglia 5; Ruà ne, Fea ne, Beltramino ne, Loiacono ne. All. Ciani.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 15, Thornton, Niang 9, Cucci 15, Candussi 19; Italiano 6, Barbante 4, Vasl 12, Bonfiglioli; Natalini ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Wassermann, Nuara, Ferretti.

Note: 19-19, 35-47, 56-59. Tiri da due: Torino 2036; Fortitudo 1632. Tiri da tre: 1232; 1125. Tiri liberi: 1015; 1518. Rimbalzi: 31; 36.

Una Fortitudo alla fine stanca e priva di idee cade a Torino in casa della Reale Mutua. Avanti di 12 all’intervallo la formazione di Luca Dalmonte riesce a mantenere la testa del match fino al 32’ per poi sprofondare sotto i colpi di uno scatenato DeMario Mayfiled. Assenti Panni e Aradori, Dalmonte schiera Saliou Niang in quintetto al fianco di Fantinelli, Thornton, in campo per meno di 10’ prima dell’infortunio, il rientrante Cucci e Candussi. Sulle tribune del Pala "Gianni Asti" non manca, come al solito, una folta presenza di tifosi biancoblù, con la Fossa che ripropone nel primo quarto lo striscione di protesta con la squadra, "Il vostro mancato impegno merita il nostro silenzio". I primi due punti della sfida sono proprio di Niang, tra i più positivi in attacco per una Effe che trova ottime soluzioni sottocanestro con Candussi e tra gli esterni con capitan Fantinelli. La sfida vive di fiammate dall’una e dall’altra parte.

L’equilibrio si spezza una prima volta a metà seconda frazione di gioco con Cucci, 3 su 3 nel primo tempo dalla lunga distanza, e Vasl che permettono alla Effe di allungare sul 26-34 al 15’, con Dalmonte che lascia 2’ di spazio anche a Bonfiglioli. All’intervallo la Fortitudo tocca il +12 sul 35-47. A inizio ripresa il duello a distanza è tra Pepe e Candussi terminali di due squadre che affrontano la sfida in maniera opposta: Torino sfruttando i propri esterni, la Fortitudo invece andando spesso e volentieri sotto i tabelloni. Un break di 10-3 per i piemontesi nel finale di terza frazione riporta a -3, sul 56-59, i padroni di casa.

Nell’ultimo quarto un Mayfield incontenibile lancia Torino. Dopo due quarti guidati dalla Effe, i gialloblù ritrovano il vantaggio sul 63-62, rinverdendo il 19-17 di fine primo periodo. L’esterno americano, 35 per lui, è immarcabile e spinge la Real Mutua con un break di 17-4. La Effe è stanca, sprofonda a -10, e nel finale ci prova più di nervi che di gioco. Due triple a testa di Vasl e Italiano tengono accese la speranza; a 35’’ dalla fine la Fortitudo risale a -3 sull’83-80, ma ci pensa ancora Mayfield a chiudere i conti.

Le altre gare: Assigeco Piacenza-Apu Udine 81-88,Urania Milano-Cividale89-85.

La classifica: Torino 14, Cividale 10, Milano 10, Udine 8, Fortitudo 4, Piacenza 2.

Filippo Mazzoni