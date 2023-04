Una Virtus troppo stanca cade a fil di sirena

Pallacanestro Trieste

80

Virtus Bologna

78

PALLACANESTRO : Bossi ne, Davis 4, Spencer 14, De Angeli 2, Campogrande 9, Vildera 3, Bartley 14, Lever 3, Ruzzier 9, Terry 19, Stumbris 3. All. Legovic.

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 17, Venturi ne, Belinelli 11, Bako 2, Lundberg 10, Cappellotto, Shengelia 18, Menalo ne, Mickey 2, Camara 2, Weems 10, Ojeleye 6. All. Scariolo

Arbitri: Sahin, Martolini, Valzani

Note. Parziali:16-20; 45-45; 64-59. Tiri da due: Trieste 2144; Bologna 2138. Tiri da tre: 924; 725. Tiri liberi: 1116; 1521. Rimbalzi: 40; 39.

di Massimo Selleri

Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive della Virtus in campionato, ma se Atene piange Sparta non ride, dato che anche Milano ha perso in casa con Venezia e, quindi, tra il primo posto in classifica occupato dalla Segafredo e il secondo in cui si trovano i meneghini ci sono sempre quattro punti di differenza. La conclusione è che le ultime fatiche di Eurolega sono troppo pesanti per le due squadre italiane, anche perché non sono state affatto risparmiate dagli infortuni, anzi nel caso della V nera sembra che la sfortuna sappia davvero bene dove colpire.

Alle assenze di Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Milos Teodosic e Abi Abass si è andata ad aggiungere anche quella di Daniel Hackett, fermato da un improvviso attacco influenzale, e questo ha comportato che Scariolo abbia affrontato l’impegno con solo cinque esterni, chiedendo gli straordinari anche a chi aveva già speso tanto sia martedì a Tel Aviv che giovedì a Istanbul.

Normale, quindi, che gli ospiti siano partiti molto forti andando sul +12 (20-32) e poi abbiano dovuto lentamente cedere alla reazione dei padroni di casa che sono apparsi molto più freschi e motivati, spinti anche da un pubblico caloroso e sempre molto corretto.

Dalla parità raggiunta alla fine del primo tempo la gara è stata un continuo testa a testa, con i giocatori di Trieste che nell’ultimo minuto hanno gestito meglio la situazione, mentre la Virtus ha affidato le sue sorti alle mani di Marco Belinelli che ha sbagliato la tripla della vittoria sul suono dell’ultima sirena.

Fuori Mam Jaiteh per scelta tecnica, se si esclude la buona prestazione di Toko Shengelia arriva sempre troppo poco dal reparto dei lunghi e questo resta un problema insoluto.

Giovedì la formazione bianconera è attesa a Valencia per il penultimo impegno europeo: vista la situazione, l’unico obiettivo importante è evitare che qualcun altro finisca in infermeria.