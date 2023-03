Una Vtb senza limiti: i playoff sono ipotecati

Vtb Bologna

3

Campagnola

0

(25-12, 25-23, 25-16)

VTB FCREDIL : Boninsegna 16, Fiore 16, Laporta (L1), Neriotti 8, Pavani 2, Ristori 12, Saccani 6. Non entrate: Bernardeschi, Campisi, Cavalli (L2), Dall’Olmo, Taiani, Tonelli. All.Zappaterra.

TIRABASSI & VEZZALI C.: Adani 4, Fava 4, Ferrari (L2), Frignani 4, Galli 0, Giaroli 1, Maghenzani 14, Secciani 2, Solieri (L1) e Varini 1. Non entrate: Errichiello, Fanzini, Scalera e Trevisani. All. Longagnani.

Arbitri: Villano e Nampli.

Primo obiettivo raggiunto per la Fcr Edil Bologna: le ragazze di coach Zappaterra regolano in tre set le reggiane di Campagnola e strappano l’accesso aritmetico ai playoff di B1 di volley femminile (riservato alle prime tre della classe) con sei giornate di anticipo. Di più: Altino perde inaspettatamente a Trevi e così Fiore e compagne portano a 12 i punti di vantaggio sulla seconda, blindando un primato che di fatto era già ipotecato. Di fatto c’è partita solo nel secondo set, deciso in volata da Pavani e Boninsegna. Il resto è dominio puro, con la solita prova da squadra solida, con Saccani a ispirare Fiore, Ristori e Neriotti. La marcia di avvicinamento a Coppa Italia e playoff continua.

Altre gare: Zerosystem Modena-Imola 1-3, Ravenna-Jesi 2-3, Trevi-Altino 3-0, Cesena-Forlì 3-0, Clementina-Volley Modena 3-0. Riposa: Corridonia.

Classifica: Vtb FcrEdil Bologna 52; Altino 40; Ravenna 32; Imola 31; Forlì 30; Jesi 28; Cesena, Trevi 27; Clementina, Corridonia 25; Campagnola 24; Zerosystem Modena 11; V. Modena 8.