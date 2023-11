"Un'Affettuosa Festa del Club Andrea Costa senza i Calciatori del Bologna"

Cori, sciarpe, maglie: un vero pieno d’affetto . L’altra sera, nel ristorante dell’Admiral Park Hotel di Zola Predosa, mancavano solo i calciatori rossoblù. Ma la festa del club Andrea Costa, sodalizio storico che da sempre non si perde una trasferta al seguito del Bologna, è stata comunque un successo per i quasi 200 partecipanti. E’ stato il presidente del Centro Bologna Clubs Andrea Coppari a spiegare ai tifosi che l’assenza dei calciatori è dipesa da un disguido di comunicazione tra il club e gli organizzatori. Si narra che Saputo, per riparare, abbia promesso una nuova cena più avanti, stavolta con i calciatori. Nell’attesa il presidente del club Ivano Sala ha premiato i fedelissimi.

m. v.