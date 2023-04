Under 15 rosa: titolo regionale alla Bsl di Bondioli

Fa festa capitan Giulia Chersoni, fa festa tutto il mondo della Bsl San Lazzaro. La squadra under 15 conquista, con pieno merito, il titolo di campione regionale. La squadra della Bsl gioca sul campo di casa, al PalaRodriguez e in una finale senza storia non fa sconti al Peperoncino, battuto nettamente 80-33. Dopo aver raggiunto questo traguardo, le giovanissime di San Lazzaro staccano il pass per la fase interzona in programma a fine mese in Abruzzo.

L’allenatore della squadra di San Lazzaro, capace di approdare all’interzona è Rudy Bondioli. Una delle stelline di questo giovane gruppo è Allegra Mosconi, già nel giro delle nazionali di categoria. E con lei anche la classe 2010 Sofia Milanovic.