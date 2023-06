Ungarelli, Bertoncelli, Ioele, Gualtieri e Bassi non sbagliano un colpo

Pioggia di medaglie per i bolognesi impegnati a Savignano sul Panaro (Modena) per l’edizione numero 8 ’Campagna Terre di Castelli’. Successo, nell’olimpico master, per Monica Ioele (Felsinei), per Umberto Ungarelli (Castenaso) nell’olimpico ragazzi, per Barbara Gualtieri (Re Bertoldo) nel compound master e per Davide Bertoncelli (Re Bertoldo) nell’arco nudo master.

Oro per Iuana Bassi (Tigullio) nel long bow davanti a Donatella Rizzi (Hunter Archery Team). Nell’arco istintivo stessa situazione per Fabio Cabodi (Hunter) e il compagno Mattia Cabodi. Nel long bow, prima piazza per Moreno Giommoni (Hunter) e terza piazza per Umberto Cocchi (Graffiti). Secondo posto, nell’olimpico senior, per Daniele Zauri (Arcieri Felsinei) e stesso piazzamento, nell’olimpico master per Massimo Guernieri (Re Bertoldo), così come per Roberto Donini (Landa Team) nel compound master. Terzo posto per Matteo Pittigliani (Re Bertoldo) nell’olimpico junior e per Simone Bertuzzi nel nudo senior.