UnipolSai, arriva Seferina: in ritardo di una stagione

Un anno dopo. O meglio, un anno di ritardo, perché Darren Seferina, 29 anni, era già stato annunciato dall’UnipolSai nella passata stagione. Poi, dopo l’annuncio, si persero le tracce: l’interno aveva preso altre strade. Questa volta, in vista di una seconda fase nella quale cambia anche la formula – da due gare alla settimana sulla distanza dei 9 inning si passa a tre su 7 riprese – Seferina prenderà il suo posto per rendere più competitivo l’organico guidato da Daniele Frignani. Fin qui i numeri dicono che in campionato l’UnipolSai è stata capace di vincere sette gare, inciampando solo una volta, in modo anche del tutto inatteso, con Oltretorrente.

Originario di Curaçao, Seferina (nella foto) ricoprirà il ruolo di interbase. La Fortitudo e Frignani gli chiederanno di mettere la sua esperienza a disposizione del gruppo, per blindare la difesa e dare una mano nel box di battuta che, in questo momento, è un po’ il tallone d’Achille del gruppo. Per lui anche esperienze nella Minor League con la franchigia dei Saint Louis Cardinals, che lo scelse al quinto giro del draft del giugno 2014, per poi proseguire con i Milwaukee Brewers la stagione 2018. In predicato di entrare nella famiglia biancoblu già lo scorso anno, Seferina ha disputato la stagione 2022 nel campionato nazionale AA League di Curaçao, militando nel St. Maria Pirates. Con lui, con quella stessa maglia, anche una vecchia conoscenza del Gianni Falchi, ovvero Kevin Mosquit.

Sabato, infine, previsti i recuperi delle due gare con Verona, ancorché ininfluenti.