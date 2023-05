UnipolSai, c’è Molina per Parma e San Marino

In vista di una seconda fase che si rivelerà durissima – l’UnipolSai ha pescato i campioni d’Italia di San Marino, i campioni d’Europa di Parma, Grosseto e Senago – Christian Mura porta un altro asso alla corte di Daniele Frignani. Dopo Darren Seferina, che arriva al Falchi con un anno di ritardo, ecco Christopher Molina, lanciatore dominicano che arriva dal triplo A americano e dalla Winter League del suo paese.

Venticinque anni e alto 190 centimetri, affiancherà Raul Rivero, Joseph Cuomo e Federico Robles nelle partite riservate ai lanciatori stranieri. A 16 anni firma un contratto per i Los Angeles Angeles e, nel corso della carriera, dimostra di poter essere utilizzato sia da partente sia da rilievo. E anche in Fortitudo, sotto la guida del pitching coach, Fabio Betto, dovrà mostrare le stesse caratteristiche. Da questa settimana, infine, scatta la seconda fase con il cambio di formula: non più due gare sulla distanza dei 9 inning, ma tre match articolati in 7 riprese.

Primo turno (26-27 maggio; ritorno 7-8 luglio): UnipolSai-Parma.

Secondo turno (2-3 giugno; 14-15 luglio): San Marino-UnipolSa.

Terzo turno (9-10 giugno; 21-22 luglio): UnipolSai-Grosseto.

Quarto turno (16-17 giugno; 28-29 luglio): Riposa: UnipolSai.

Quinto turno (23-24 giugno; 4-5 agosto): Senago-UnipolSai.

a. gal.