UnipolSai, c’è Robles per il monte di lancio

Un rilievo che conosce bene il campionato italiano. L’UnipolSai, in attesa della presentazione ufficiale della prossima settimana, chiude l’accordo con Federico Robles, argentino di Cordoba (è nato il 5 novembre 1993) che può contare anche sul passaporto italiano. Scovato in Sud America da Christian Mura, potrà essere impiegato nelle gare in cui non c’è l’obbligo di un pitcher di formazione italiana. Un metro e 80 per 79 chili, ha già giocato in Italia con le maglie del Crocetta, Macerata e Torino. E adesso la chiamata dell’ambiziosa Fortitudo.