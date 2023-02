UnipolSai già nel futuro Dal Friuli arriva il giovane Gergolet

Acquisto futuribile per l’UnipolSai che sta cercando di ringiovanire il proprio organico, guardando con ottimismo al futuro.

Dopo aver riportato alla base Samuele Gamberini – e aver salutato Alessandro Grimaudo e Renzo Martini – l’UnipolSai ha puntato su un ragazzo di 16 anni, del quale si dice un gran bene,. Si tratta di Diego Gergolet, nato a Monfalcone (Gorizia) il 22 giugno 2006. Alto 180 centimetri per 75 chili, Gergolet è un lanciatore destro cresciuto negli Staranzano Ducks. Nella passata stagione ha giocato in A con i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari. Per lui sette presenze come rilievo e, in estate, l’esordio nella Nazionale maggiore in occasione dell’Harleem Baseball Week. Per lui una ripresa nella sfida contro gli Stati Uniti.

Essendo ancora in età scolare, Diego sarà prestato a una delle squadre che fanno parte della regione Friuli Venezia Giulia. Questo per consentirgli di completare gli studi, giocando sempre al massimo livello, in attesa di poter essere allenato da Fabio Betto, il pitching coach dello staff di Lele Frignani.