UnipolSai, si ricomincia: torna Gamberini

di Alessandro Gallo

Mercato, Coppa dei Campioni, stranieri e futuro. Tanta carne al fuoco per l’UnipolSai di Pierluigi Bissa che sta osservando anche quel che sta accadendo nella vicina San Marino. La società campione d’Italia non è iscritta al prossimo campionato e non appare intenzionata a farlo. Probabile un braccio di ferro con la federazione – riguardo alla formula del torneo – perché nessun giocatore, per il momento, si è mosso.

Chi si è mosso, tornando alla base, è Samuele Gamberini, il giovane classe 2003 che nelle ultime stagioni ha completato il processo di crescita, in prestito tra Longbridge, la società da sempre legata alla Fortitudo e il Collecchio.

"Samu – dice Daniele Frignani – ha fatto delle esperienze importanti nelle ultime stagioni e si è meritato la chiamata in prima squadra con i grandi. Siamo molto contenti di riaverlo tra noi, ora sta a lui dimostrare il proprio valore ma penso abbia tutte le carte in regola per farlo".

Gamberini, nato a Bologna il 13 agosto 2003, può essere utilizzato sia come ricevitore sia come prima base.

Per l’organizzazione della Coppa dei Campioni si era proposta anche San Marino (prima dei problemi di questi giorni), la federazione internazionale ha scelto Bussum, in Olanda, che dal 6 al 10 giugno ospiterà la Champions.

E ci sarà la Fortitudo di Frignani che, conquistata la Coppa Italia, ha ottenuto nuovamente il pass per prendere parte alla massima competizione continentale, dopo aver guardato, un anno fa, trionfare Parma per la seconda stagione di fila.

Sarà argomento di valutazione, invece, Raul Rivero, il lanciatore che ha firmato, nell’ultimo decennio, alcune delle più belle imprese dell’UnipolSai. La Fortitudo aveva lasciato Raul acciaccato. In patria aveva ricominciato a giocare, poi, un nuovo infortunio e, soprattutto, un intervento chirurgico per provare a risolvere il problema una volta per tutte. Oggetto di valutazione perché l’età del giocatore, che ha superato abbondantemente la trentina, va tenuta monitorata, così come gli acciacchi. Anche se nessuno, è chiaro, potrebbe discutere tanto il talento quanto la dedizione alla causa di Rivero.

Sul monte di lancio una sicurezza sarà rappresentata da Murilo Gouvea-Brolo: l’italobrasiliano non solo è una certezza, ma è uno dei migliori pitcher del nostro campionato.

L’UnipolSai ripartirà dalla solidità assicurata da capitan Lorenzo Dobboletta che con la maglia della Fortitudo è cresciuto, fino a diventare anche protagonista di un filmato che è stato proposto anche in Major League. Insieme con Dobbo ci saranno anche Alex Bassani, Alessandro Grimaudo, Filippo Agretti. E ancora Pippo Crepaldi, Bertossi, Andretta e i tanti giovani che, con fare lungimirante, la Fortitudo ha cresciuto in queste stagioni per assicurare un ricambio di altissimo livello.

Una curiosità, infine, che riguarda Marco Nanni, allenatore della Fortitudo fino al 2015. Marco è il nuovo manager di Modena dove dovrebbe trovare anche Juan Carlos Infante.