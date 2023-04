UnipolSai, ultimi test con il Rovigo Porte aperte al Falchi

Ultime amichevoli per l’UnipolSai, prima dell’inizio del campionato, fissato per sabato prossimo. Oggi, dalle 14,30, porte aperte al Gianni Falchi. Ingresso gratuito per chi deciderà di seguire le due partite, sulla distanza dei sette inning, che vedranno opposta la rinnovata squadra di Lele Frignani al Rovigo.

Sabato prossimo, invece, sarà già campionato con il doppio confronto con il Godo. E dovrebbe esserci anche un testimonial d’eccezione per salire, come ospite, sul monte di lancio. L’onore dovrebbe toccare a David Colgan, fresco vincitore della maratona di Bologna.