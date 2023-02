Uno striscione dei Forever Boys: i giocatori finiscono sotto accusa

Striscione polemico dei Forever Boys Virtus 1979 contro i giocatori ai quali si rimprovera il fatto di non essere andati sotto la curva a salutare tifosi dopo la sconfitta di domenica nella finale di Coppa Italia a Torino.

Solo due hanno fatto questo gesto che giustamente chi va in tasca propria per seguire la squadra in trasferta ritiene doveroso.

Nella lista dei buoni dovrebbero finirci sia Daniel Hackett che Alessandro Pajola, ma è difficile mettere gli altri in quella dei cattivi.

Chi ad esempio ha visto la faccia del capitano Marco Belinelli o di Kyle Weems tutto può dire tranne che non avessero il volto di chi non avesse il ‘magone’ per quello che era successo in campo e che probabilmente questa forte delusione sia all’origine di una insolita scortesia.

Non ci sarebbe tanto altro da aggiungere se non che la situazione è destinata a ricomporsi rapidamente.

Da una parte c’è l’attaccamento che la curva bianconera ha verso la Virtus e dall’altra c’è la serietà di un gruppo che a Torino è scivolato sulla classica buccia di banana non pensando che Brescia aveva avuto la forza di eliminare Milano.

Già venerdì contro il Baskonia questo connubio è destinato a ricomporsi anche perché, alla fine, sia ai giocatori che ai tifosi interessa vincere.

m. s.