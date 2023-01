Uomini-jet a Cortina SuperG dopo 33 anni

La coppa del mondo uomini torna a Cortina 33 anni dopo le ultime gare del 1990 (e a due anni di distanza dal Mondiale 2021): anche allora come domani e dopodomani furono gare per gli uomini jet. Allora vinse il campione locale Kristian Ghedina e questo potrebbe essere almeno beneaugurante per gli azzurri nei due superG in programma oggi (ore 11,10, diretta Rai Sport ed Eurosport) e domani. In realtà, a parte Mattia Casse in discesa e la sorpresa Florian Schieder 2° a Kitzbuehel, quella italiana non è stata una stagione esaltante con il n.1 Dominik Paris che rimane in condizioni di rendimento bassa. Il che non è bene quando mancano pochi giorni ai mondiali francesi.