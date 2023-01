Urgesi porta Bologna nella storia del tennis

di Matteo Alvisi

C’è anche una bella fetta di Bologna nel successo storico di Federica Urgesi a Melbourne.

La neo 18enne, originaria di Fano, è diventa infatti la prima tennista italiana a trionfare agli Australian Open conquistando il torneo di doppio femminile junior insieme alla slovacca Renata Jamrichova, dopo avere sconfitto in finale le forti giapponesi Hayu Kinoshita e Sara Saito al super tie-break del terzo set (7-6, 1-6, 10-7 in un’ora e 18 minuti). Un’impresa che entra di diritto nella storia del tennis italiano. Urgesi, che è diventata maggiorenne due giorni fa il 29 gennaio, vincitrice anche del Lemon Bowl nel 2017 (battuta in finale la romana Benedetta Sensi), fa parte del Centro tecnico federale di Formia con responsabile Vittorio Magnelli ed è seguita negli allenamenti da Tathiana Garbin, ma dal 2019 gareggia ed è tesserata per il Circolo Tennis Bologna.

"Federica ha centrato una vittoria storica – conferma Antonella Serra Zanetti, capitana della squadra femminine del Ctb –, nessun italiano aveva mai vinto in Australia. Siamo tutti molto felici per lei e anche orgogliosi, tanti soci hanno telefono e scritto email per complimentarsi".

La ragazza marchigiana ha iniziato a giocare a tennis a 6 anni mettendosi presto in luce tanto da approdare a 13 anni a Formia per sviluppare ulteriormente le sue capacità innate.

"Quando viene qui a giocare le gare a squadre ci alleniamo insieme – racconta Antonella, ex numero 60 nel ranking mondiale Atp –, è bello vederla giocare ma quello che più colpisce sono le qualità che dimostra in campo, soprattutto durante le partite. Ovvero la mentalità che ha nei momenti difficili, il sapere restare calmi e concentrati come fanno sanno fare i grandi campioni. Qualità non indifferenti per una ragazza così giovane. Poi seguendola – sottolinea la capitana del Circolo Tennis Bologna – si vede che migliora giorno dopo giorno dimostrando grandi possibilità di crescita e queste non sono parole di circostanza, ma la verità. Adesso è una delle punte di diamante della nostra squadra di serie A e siamo sicuri che farà grandi cose anche per noi". Federica Urgesi ha una tennista di riferimento che risponde al nome di Maria Sharapova, ex numero uno e vincitrice del Grande Slam in chiave femminile.

Un idolo non proprio semplice da emulare, ma sognare non fa mai male soprattutto a una ragazza che ha saputo già scrivere un bel capitolo della storia del tennis italiano.

Federica si alterna tra circuito junior e quello professionistico: nel ranking junior è numero 52. Al momento la sua superficie preferita sembra essere la terra battuta con tre titoli junior in archivio in singolare.

"Il suo colpo migliore è il rovescio – conclude Serra Zanetti –. È davvero una bravissima ragazza che si fa ben volere da tutti, dentro e fuori dal campo".

Ora il libro del tennis italiano (e non solo) aspetta altri capitoli da scrivere. Il tempo c’è.