V nera, bottino di 11 sigilli e 2 ko

Secondo posto nel girone di andata alle spalle solo dell’imbattibile Schio e con un record a livello nazionale di 11 vittorie e appena 2 sconfitte, una rimediata con Schio, l’altra a Ragusa in formazione decimata, al proprio attivo. Il bilancio della Virtus non può che essere decisamente positivo. Oggi intanto prende il via il girone di ritorno, con le prime sfide della quattordicesima giornata di A1. Si comincia da Lucca e da Faenza dove le toscane ospitano Campobasso, mentre le romagnole affrontano Venezia. Il resto della giornata è in programma tra l’1 e il 3 gennaio, con la Virtus di scena a Crema, domenica alle 18 contro la formazione dell’ex D’Alie. Proprio contro le lombarde inizia un ciclo di sfide da non sottovalutare per la V nera che dovrà cercare di mantenere l’attuale posizione in campionato, ma al tempo stesso migliorare quella in Eurolega, con la prima sfida di ritorno in programma in casa il 4 gennaio, a cui seguiranno la trasferta di campionato di San Martino dell’8, quella europea di Bourges l’11 e di nuovo in campionato il 14 con Valdarno e per le quali coach Ticchi spera di tornare ad avere a disposizione anche Ivana Dojkic.

Le altre gare: Lucca-Campobasso, Faenza-Venezia (oggi); San Marino-Schio, Moncalieri-Geas Sesto San Giovanni, Brixia-Sassari (11), Valdarno-Ragusa (31).

La classifica: Schio 26, Virtus e Venezia 22, Sassari e Sesto San Giovanni 18, San Martino, Campobasso e Ragusa 14, Moncalieri 12, Faenza 8, Crema 6, Lucca 4, Brixia e Valdarno 2.

Filippo Mazzoni