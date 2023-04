V nera, Coppa amara: in finale ci va Venezia

VIRTUS BOLOGNA

63

REYER VENEZIA

78

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 8, Laksa 2, Zandalasini 18, Andrè 8, Rupert 16; Dojkic, Orsili, Parker 8, Del Pero, Cinili 3, Barberis. All. Ticchi.

REYER VENEZIA: Santucci, Fassina 9, Pan 4, Shepard 13, Kuier 4; Delaere 16, Villa 4, Cubaj 4, Yasuma 3, Madera 21; Nicolodi ne, Meldere ne. All. Mazzon.

Arbitri: Martellosio, Attard, Ferrara.

Note: parziali 21-12, 38-33, 56-61.

di Filippo Mazzoni

La Virtus si butta via e fallisce l’occasione di accedere alla finale di Coppa Italia. A La Molisana Arena, nella semifinale con la Reyer Venezia la formazione bolognese parte bene, si blocca e precipita in confusione, dominata nella ripresa dalle venete, che stasera alle 20 sfideranno nella finalissima Schio, vittoriosa 88-61 su Sassari. Inizio in discesa per la Virtus che infila un parziale di 11-0 e al 3’ costringe coach Mazzon a chiedere tempo sull’11-2. Le bianconere toccano il +13, sul 17-4, prima si riavvicino nel punteggio sul 17-12. La Virtus chiude avanti 21-12 al 10’, poi ad inizio secondo quarto 5 punti di fila di Madera riportano le venete a -4 sul 21-17. Zandalasini continua a segnare, ma dall’altra parte Delaere e Madera ribalta il punteggio portandosi avanti 24-25. Virtus torna a mettere il muso avanti con Zandalasini, capace di ricreare un buon cuscinetto di punti di vantaggio. All’intervallo bianconere avanti 38-33. Le ragazze di Ticchi toccano il +10 ad inizio terzo quarto, ma Venezia c’è. La sfida cambia completamente inerzia, la Reyer prende in mano il match grazie alle straordinarie prestazioni di Madera e Delaere vince con merito. La Virtus deve recriminare soprattutto con se stessa per aver sprecato una grandissima occasione sotto gli occhi del patron Massimo Zanetti. Adesso le bianconere devono lasciarsi alle spalle la grande delusione dell’eliminazione: dalla prossima settimana prendono infatti il via i playoff, assolutamente da non fallire.