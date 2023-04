V nera da applausi al PalaDozza Vince davanti da 3mila tifosi

VIRTUS

SESTO SAN GIOVANNI

SEGAFREDO : Dojkic 18, Laksa 7, Zandalasini 7, Rupert 10, Andrè 8, Del Pero, Parker 12, Orsili, Barberis 2, Pasa ne, Cinili ne. All. Ticchi.

ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI: Gorini 6, Panzera 10, Holmes 2, Trucco 13, Moore 15, Dotto, Bestagno, Arturi, Tava 3, Resemini ne. All. Zanotti.

Arbitri: Dori, Cappello, Frosolini.

Note: parziali 18-13, 37-28, 49-36.

La Virtus vola sulle ali dell’entusiasmo dei 3.168 tifosi presenti al PalaDozza e batte, in gara-uno di semifinale il Geas Sesto San Giovanni.

Trascinante e trascinatrici del popolo bianconero, Cecilia Zandalasini e compagne fanno il primo passo verso la finale tricolore con una prestazione volitiva, in un crescendo continuo. Sabato alle 20,30 al PalaCarzaniga di Sesto San Giovanni, in gara-due le bianconere avranno la ghiottissima opportunità di chiudere subito i conti e conquistarsi il pass per l’atto decisivo della stagione.

Virtus ancora priva di Pasa per i postumi della botta di Coppa Italia e Cinili con il ginocchio che ancora non dà pace al capitano bianconero, che vanno a referto, ma solo per onor di firma.

Ticchi si affida così all’ormai usuale quintetto con Dojkic, Laksa, Zandalasini, Rupert e Andrè. L’inizio di sfida è però tutto per il Geas che vola avanti 0-7. Dopo i due minuti’ iniziali di blackout, la risposta delle bianconere è affidato al tiro dalla lunga distanza di Dojkic e Laksa prima e Rupert e Zandalasini poi. La sfida che rimane sempre sul filo dell’equilibrio per quasi un quarto, poi le scorribande di Dojkic e la solidità difensiva, specie sotto i tabelloni, permettono alla Virtus di prendere la testa del confronto. Il Geas non molla, ma le bianconere comunque vanno man mano creandosi un cuscinetto di vantaggio che tocca il +11 sul 37-26 nel finale di seconda frazione.

Nella ripresa la Virtus alza un muro difensivo su cui il Geas inevitabilmente cozza. La sfida è in mano alle bianconere che grazie anche all’ottima prova di Parker, non falliscono il colpo del ko. Oggi si gioca l’altra semifinale con la Famila che ospita al PalaRomare di Schio, la Reyer Venezia.

Filippo Mazzoni