V nera da record per la sfida con il Geas

Dopo un sabato di meritato riposo, da oggi riprende la preparazione della Virtus in vista della semifinale in programma martedì alle 20.30 al PalaDozza con il Geas Sesto San Giovanni. Cecilia Zandalasini e compagne si stanno preparando con grande scrupolosità alla sfida contro le lombarde, un’avversaria che sulle ali dell’entusiasmo proverà a fare il colpo grosso in Piazza Azzarita.

Procede intanto a ritmi serrati l’assegnazione dei biglietti per gara-uno, ricordiamo assolutamente gratuiti, basta iscriversi sul circuito Vivaticket. Sono oltre mille i tagliandi già staccati per la semifinale, ma ci si attende un’accelerata nei prossimi giorni per centrare un nuovo record stagionale di spettatori in casa bianconera.

f. m.