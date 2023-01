V nera in affanno, ci riprova con Polonara

di Massimo Selleri

La pesante sconfitta di lunedì sera contro Milano ha riaperto alcune questioni riguardati il potenziale tecnico della Virtus. La maggior parte di questi dubbi riguardano il settore dei lunghi e sta diventato un fattore limitante il fatto che non ci siano in quel reparto atleti italiani di livello perché questo scenario costringe Scariolo a fare i salti mortali tra campionato ed Eurolega, dato che in serie A bisogna mettere a referto almeno 6 atleti di formazione azzurra, mentre in Europa non ci sono vincoli di passaporto.

I tempi per cambiare qualcosa sono molto limitati, con la deadline di lunedì per i trasferimenti di atleti tra club della massima competizione continentale.

Questo, però, potrebbe trasformarsi anche in un vantaggio perché il fatto che la Stella Rossa non abbia ancora ufficializzato Achille Polonara lascia intendere che tra il club serbo e il lungo anconetano ci sia qualche problema di troppo ed è in una di queste crepe che sta cercando di inserirsi la Virtus.

O meglio il giocatore se vuole essere sicuro di salutare l’Efes deve sbrigarsi e sa che alla V nera sono pronti a una trattativa lampo anche perché si partirebbe da quel contratto che era già stato stilato in estate e che poi non è stato firmato all’ultimo momento.

La Segafredo non è l’unica ad aver posato gli occhi sull’ex Baskonia e Fenerbahce, e zitta zitta anche Milano potrebbe avere un certo interesse nell’aprire una trattativa.

Resta il fatto che in questo momento la composizione di quel reparto è una sorta di tallone d’Achille e che si sta guardando con attenzione anche a quello che offre il mercato quando si parla di centri.

Non potrebbe essere altrimenti viste le difficoltà incontrate da Ismael Bako nell’ambientarsi in questa nuova realtà e di Mam Jaiteh nel ripetere a un livello superiore quanto di buono fatto l’anno scorso in EuroCup, dove è risultato l’mvp dell’intera manifestazione.

Non sapere se l’anno prossimo si giocherà in Eurolega o si tornerà indietro è la principale variabile che rende problematica qualsiasi trattativa anche perché chi arriva difficilmente accetterà di non mettere una clausola che consenta un’uscita qualora il club non disputi la prima competizione continentale.

A rovescio all’Arcoveggio non sono disponibili a liberare un giocatore togliendolo da una situazione di difficoltà, dargli spazio con il rischio che a giugno saluti la compagnia.

Intanto dall’infermeria arriva la buona notizie che tra due settimane Awudu Abass dovrebbe poter tornare ad allenarsi e questo sarebbe un bel rinforzo almeno per il campionato pur tenendo presente che arriva da due infortuni con lungo stop.

Domani la squadra sarà impegnata a Barcellona in una gara di Coppa che sulla carta è tutta in salita. La prima speranza bianconera è che la stanchezza accumulata per le fatiche della gara contro Milano non si facciano troppo sentire e che Daniel Hackett, Milos Teodosic e Toko Shengelia abbiano definitivamente smaltito l’influenza che li ha colpiti la scorsa settimana.