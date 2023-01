V nera, Lundberg resta in forse E per il campionato si scalda già Abass

Nei giorni scorsi c’è stata una schiarita tra il coach della Virtus Sergio Scariolo e il capitano Marco Belinelli. Il giocatore è stato in campo 20’ a Brindisi e vedremo se sarà impiegato venerdì a Monaco. In dubbio fino all’ultimo Iffe Lundberg che accusa un problema a un dito della mano. Il giocatore non si è allenato e la situazione viene monitorata giorno per giorno. Sono molto alte le probabilità di rivedere almeno in panchina e forse in campo Awudu Abass nella gara di domenica quando alla Segafredo Arena arriverà Verona. Il giocatore è reduce da due lunghi stop, ma la sua presenza è stata definita fondamentale dallo stesso allenatore.