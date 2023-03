V nera, ora comincia il periodo più tosto Ticchi: "L’esperienza maturata in Eurolega ha forgiato il gruppo"

La grinta e la consapevolezza di essere i primi, ma anche la qualità di una squadra che con 24 successi in 26 partite e che ha chiuso con 17 vittorie consecutive in campionato, fanno della Virtus la grande favorite, con Schio della Final Eight di Coppa Italia in programma da domani a Campobasso. Virtus attesa dalle molisane.

"Sarà una sfida difficile – dice Giampiero Ticchi (nella foto Schicchi). Ci attende una lunga e stancante trasferta e troveremo una squadra che avrà dalla sua il fattore campo con un tifo da sempre molto caldo e con l’aggiunta di Lauren Scherf che ha migliorato la squadra".

Situazione ambientale non facile e dal punto di vista dell’organico la Virtus deve fare i conti con qualche problemino.

"Non siamo nelle migliori condizioni. Lavorando da settembre senza mai fermarsi è normale, però abbiamo la giusta determinazione per andare a Campobasso e far bene".

Aver chiuso al primo posto gratifica, ma non cambia l’atteggiamento delle bianconere.

"Non abbiamo ancora vinto niente, stiamo trovando quella consapevolezza di riuscire a venire fuori dalle situazioni difficili".

Con la formula della Final Eight, la Coppa Italia è da sempre una manifestazione che esula dal normale svolgimento della stagione regolare. "Da sempre è una competizione a parte. Giocando tante partite vicine, può riservare sorprese".

Inizia la fase decisiva.

"A dicembre avrei detto che l’Europa ci aveva tolto tante energie, adesso devo dire che ci ha insegnato molto. Il primo posto è un traguardo centrato in un percorso iniziato 4 anni fa. Siamo come un ciclista che vinta una tappa di montagna è atteso da due cronometro, Coppa Italia e playoff, decisivi".

Filippo Mazzoni