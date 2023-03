V nera: ora si inizia a fare sul serio Prima la Coppa Italia, poi i playoff

di Filippo Mazzoni

Centrato il primo posto al termine della stagione regolare e conquistato il relativo vantaggio del fattore campo nei playoff, la Virtus si appresta a scendere in campo per la fase più calda e importante della stagione, che tra Coppa Italia e appunto corsa scudetto assegnerà i due titoli nazionali. La formazione di Giampiero Ticchi sarà tra le magnifiche otto che tra il 30 marzo e l’1 aprile a Campobasso, si contenderanno la Coppa Italia.

Si comincia giovedì con tutte e quattro le sfide dei quarti di finale in programma in un’unica giornata. Alle 12,30 va in scena Schio, che tra l’altro a breve avrà anche l’impegno di della Final Four di Eurolega, che affronta Ragusa. A seguire alle 15 Sassari si scontra col Geas Sesto San Giovanni in un quarto molto interessante. Alle 17,30 Venezia se la vede con San Martino e infine alle 20 il main event della prima giornata di sfida con la Virtus in campo contro le padrone di casa di Campobasso. Venerdì sono in programma le semifinali: si comincia alle 18 per la parte alta del tabellone tra le vincenti dei primi due quarti, si prosegue poi alle 20,30 per quella della parte bassa che interessa da vicino la Virtus. In caso di successo nei quarti con le molisane, le bianconere affronterebbero la vincente di Venezia-San Martino. Sabato alle 20, sempre a La Molisana Arena sede della Final Eight, si giocherà la finalissima che assegnerà la Coppa Italia.

Intanto Cheyenne Parker è stata eletta come miglior giocatrice del mese di marzo, a conferma di un periodo particolarmente positivo per la V nera sotto tanti punti di vista.

Tornando infine ai playoff scudetto, vista la classifica finale della serie A1 nei quarti di finale la Virtus affronterà l’ottava classificata vale a dire Crema, con gara-uno in programma il 6 aprile. In caso di passaggio del turno, avversaria delle bianconere sarà la vincente del quarto che contrappone la Dinamo Sassari alla Geas Sesto San Giovanni.

Sulla carta appare decisamente più impegnativa invece l’altra parte del tabellone. Schio giunta seconda affronta l’incognita Campobasso, squadra da sempre molto pericolosa, mentre nell’ultimo quarto di finale si gioca un equilibratissimo Venezia-Ragusa.

Stagione finita per San Martino giunta nona, mentre per quel che riguarda i playout salvezza, per decidere chi accompagnerà Brixia in A2, gli accoppiamenti vedono Faenza affrontare San Giovanni Valdarno e Moncalieri sfidare Le Muta Lucca.