V nera, stasera il Geas per la prima semifinale

Si alza il sipario sulla semifinale scudetto. Questa sera alle 20,30 la Virtus scende in campo al PalaDozza per affrontare in gara 1 di playoff il Geas Sesto San Giovanni. Sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita, Cecilia Zandalasini (foto) e compagne cercheranno di fare il primo passo verso la finale. A sostenere le bianconere è atteso il pubblico delle grandi occasioni con tantissimi appassionati pronti ad assiepare le tribune del PalaDozza. Sono oltre duemila coloro che hanno già richiesto il biglietto gratuito, disponibile sul circuito Vivaticket.com per assistere a gara 1. Sulla carta il pronostico è tutto per la Virtus, ma nei giorni scorsi lo stesso coach Giampiero Ticchi ha messo in guardia la sua squadra da un Geas che oltre ad avere un organico di assoluto valore, al momento attraversa un particolare momento di forma e vuole continuare a stupire dopo aver eliminato Sassari. A livello di formazione le bianconere devono fare i conti con la condizione di Pasa, ancora indisponibile. Dopo il confronto di oggi, la sfida si sposterà sabato a Sesto San Giovanni per il secondo round. Eventuale gara 3 è tra una settimana sempre al PalaDozza. Nell’altra semifinale invece si gioca domani al PalaRomare di Schio il confronto tra le campionesse in carica del Famila e Venezia. Gara 2 si giocherà sabato al Taliercio di Mestre, eventuale bella anche in questo caso invece martedì prossimo di nuovo a Schio.

Filippo Mazzoni