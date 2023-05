V nera, storia e investimenti

Alessandro Gallo

Il successo di Gran Canaria in EuroCup, forse è un assist degno di Milos Teodosic. Un’esagerazione? Forse. Il fatto è che la vittoria degli spagnoli toglie spazio, in prospettiva, al Valencia. Perché in Eurolega i club spagnoli in campo tra un anno saranno il Barcellona (già semifinalista), il Real Madrid (di fatto ’graziato’ dopo la brutta rissa di gara-due) e il Vitoria. La quarta, appunto, sarà la neopromossa Gran Canaria e appare alquanto improbabile che l’Eurolega conceda un quinto posto a una formazione iberica.

La Virtus potrebbe beneficiare di questa situazione. Ma è meglio precisare che non si tratterebbe di un regalo. Perché? Perché la storia dell’Eurolega, di fatto, comincia con Virtus, Fortitudo e Treviso. L’Eurolega non dovrebbe aver dimenticato che, nel maggio 2002, la prima edizione della final four di Eurolega (dopo la divisione dell’anno precedente), si disputò proprio a Casalecchio, all’epoca conosciuto come PalaMalaguti.

E se non si vuole ricordare la storia, basterebbe citare la logica: perché la squadra che nel 2021 vinse lo scudetto (la Virtus, appunto), non entrò subito in Eurolega? E, oltre alla logica, ci sono gli investimenti, legati all’impiantistica. Senza dimenticare che, l’Eurolega, così attenta a fissare paletti, non è poi così attenta alla capienza dell’impianto del Monaco. Sì, la Virtus in Eurolega ci starebbe proprio bene.