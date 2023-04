"Van Hoijdonk vuole tornare in rossoblù"

Lo avevamo anticipato un paio di settimane fa: Sydney Van Hooijdonk (23 anni), attaccante di proprietà del Bologna autore fin qui di 16 gol in stagione in Eredivisie con la maglia dell’Heerenveen, in estate potrebbe tornare alla base. A confermarlo, il dg del club olandese, Ferry De Haan, alle colonne del Telegraf: "Il nostro club ha dimostrato di essere un’ottimo trampolino di lancio piattaforma per giocatori in prestito e il ragazzo ha voglia di tornare giustamente a Bologna per dimostrare la sua evoluzione".