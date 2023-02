Vanetti show alla maratona di Misano

Successo di Riccardo Vanetti, punto di forza della Podistica Pontelungo, in occasione della "Misano Marathon". La scuola bolognese di maratona sale sul gradino più alto del podio alla prima edizione organizzata dal club Super Marathon Italia al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

In gara, divisi in quattro distanze (compresi i 42 chilometri e 195 metri della maratona), un migliaio di runner. Riccardo Vanetti, 29 anni, del Pontelungo, stabilisce il suo nuovo personale – 2.29.55 – e, con questo, porta a casa anche la medaglia d’oro.

"È una bellissima soddisfazione vincere una maratona – afferma – ho colto l’invito di Misano per fare un bel test in vista della maratona di Bologna del 5 marzo. Sono partito costante senza esagerare con il passo, al 34esimo passato circa in 2h01’ ci ho creduto e ho aumentato l’ultima mezz’ora dando tutto, non era facile e scontato , avendo 10’ di vantaggio avrei potuto gestire, ma ci ho creduto fino all’ultimo metro".