Velabri: "Geetit, vogliamo alzare l’asticella"

di Marcello Giordano

"Vogliamo alzare l’asticella". Elisabetta Velabri, presidentessa della Geetit Pallavolo Bologna, ha le idee chiare in vista del futuro. Due anni fa, da neopromossa nel campionato di A3 maschile di volley e con appena 10 giorni per fare il mercato, arrivò la retrocessione. Poi l’acquisto del titolo di A3 e un mese di lavoro davanti: salvezza e playoff, con uscita al primo turno. Ora, di mesi davanti per fare mercato, la Geetit ne ha due. E l’obiettivo è quello di proseguire il percorso di crescita.

Presidentessa Velabri, la vostra stagione è da poco finita. Sensazioni?

"Sono contenta. Abbiamo dimostrato di saper fare bene il nostro lavoro. Soprattutto abbiamo mantenuto le promesse che avevamo fatto a pubblico e sponsor. Crediamo di aver seminato bene per poter fare un ulteriore passo avanti in vista della prossima stagione".

Un anno fa, di questi tempi, la partecipazione alla serie A era tutt’altro che certa. Quest’anno?

"La partecipazione al campionato di A3 non è in discussione ed è un passo avanti che ci offre tempo prezioso da sfruttare. Abbiamo partner storici che rimarranno al nostro fianco e da mesi ci stiamo muovendo per la riconferma di chi ci ha affiancato nell’ultimo anno e per trovarne di nuovi: perché la nostra intenzione è di fare un passo avanti".

Playoff e squadra competitiva. Ci sono già certezze?

"La stagione è finita mercoledì, con la cena sociale del rompete le righe. Nel giro di una settimana parleremo con l’allenatore Marco Marzola e da lì inizieremo a muoverci".

Il coach rimarrà?

"Ci confronteremo nei prossimi giorni, perché non vogliamo perdere tempo: quello che posso dire è che la nostra intenzione è quella di ripartire con lui e dalle sue indicazioni per fare la squadra. Ma la stagione è finita mercoledì e ci siamo presi qualche giorno di stacco: nel giro di una settimana sapremo se le intenzioni sono reciproche. Poi il via al mercato".

Per crescere.

"Ma sempre all’insegna della sostenibilità economica, non faremo il passo più lungo della gamba. Sappiamo che faremo l’A3, ma ci sono situazioni in via di definizione dalle quali dipenderà il budget della prossima stagione. L’intenzione e l’ambizione sono quelle, ma non faremo salti nel buio rischiando di mettere a rischio quello che abbiamo costruito".

Alla voce budget, visto gli ammortamenti a bilancio, qualche denaro in più è come fosse già entrato.

"Di certo negli ultimi due anni abbiamo ammortizzato spese come titolo sportivo (20mila euro, ndr) e Video check (30mila euro, ndr), quindi siamo una realtà sana. Da qui ripartiamo e su questi binari vogliamo proseguire, perché oggi lo sport è impresa. Non abbiamo magnati alla Zanetti, tanto per fare un esempio, ma sappiamo fare squadra e su questo dobbiamo insistere per attrarre nuove realtà imprenditoriali che ci possano dare ulteriori prospettive di crescita. Ci stiamo lavorando perché siamo ambiziosi".