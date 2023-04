Velabri: "La Geetit è stata di parola, ora sogna"

di Marcello Giordano

"E adesso proviamo a sognare". La presidentessa della Geetit Pallavolo Bologna, Elisabetta Velabri applaude la sua creatura. Ma pure i suoi dirigenti e se stessa. Un anno fa esatto, si configurava la retrocessione in serie B della Geetit. In estate, è arrivata la possibilità di ripartire dal campionato di A3: possibilità colta, dopo avere sviluppato un lavoro alle spalle per allargare la base dei partner e avere quindi più possibilità economiche nell’allestimento della squadra.

L’esperienza, insomma è stata messa a frutto, perché la Geetit, dopo avere ottenuto la salvezza aritmetica con quattro giornate di anticipo, all’ultima giornata ha conquistato i playoff per la promozione in A2, coronando una lunga rincorsa: "Non era scontato, ma ce l’abbiamo fatta dimostrandoci gente di parola. Lo avevamo detto a chi si approcciava a noi. Rispettiamo la parola data e i conti. Avevamo dichiarato che ci saremmo salvati e ce l’abbiamo fatta. E alla fine abbiamo tirato fuori dal cassetto quel sogno che si chiama playoff. E’ una gran bella soddisfazione che ripaga gli sforzi di tutti e dimostra che un gradino e un passettino alla volta possiamo crescere e ambire ad alti palcoscenici".

E adesso?

"Appuntamento a mercoledì 12, alle 20.30 al PalaSavena".

Arriverà Pineto, seconda in classifica e già vincitrice della Coppa Italia. "Sono una corazzata, sulla carta non dovrebbe esserci storia. Ma in campionato, in casa nostra, li abbiamo portati al tie break. In più arrivano a Bologna di mercoledì, per un turno infrasettimanale e sabato sono attesi dalla SuperCoppa con Fano.

Chissà che non riusciamo a fargli una sorpresa.

Una sorpresa, Velabri spera che gliela facciano i bolognesi: "Alla città dico: fateci un regalo, venite a vederci, coltiviamo un sogno tutti assieme. Non rimarrete delusi".

Il sogno si chiama promozione in serie A2, da vivere attraverso un playoff al quale Bologna si presenta da outsider: "Accadde così anche quando eravamo in serie B: ma poi un passo alla volta arrivammo laddove nessuno pronosticava potessimo arrivare".

La formula dei playoff autorizza sorprese: perché si gioca con formula di andata e trasferta ed eventuale golden set di spareggio, con prima infrasettimanale in casa della peggior classificata.

Coach Marzola e i suoi ragazzi sono attesi da un match sulla carta impossibile, ma la presidentessa rossoblù ci crede: "I ragazzi hanno la possibilità di giocare a cuore leggero, con la voglia di fare un’impresa e mettersi in mostra. Noi ci proviamo".