Velabri: "Venite, la Geetit non vi deluderà"

di Marcello Giordano

La presidentessa della Geetit, Elisabetta Velabri, chiama a raccolta il pubblico bolognese: "Venite a palazzo: non vi deluderemo".

L’appuntamento è per oggi alle 18, al PalaSavena e per l’occasione il club rossoblù ha predisposto due promozioni: ingresso a 2 euro per abbonati del Bologna o possessori del biglietto Bologna-Monza che intendessero fare la ‘doppia’ tra stadio e palazzo e accesso gratuito per i tesserati Fipav.

Il motivo è presto detto. Quello di questo pomeriggio non sarà un match come tutti gli altri. La Geetit affronterà i vicentini di Montecchio Maggiore e in caso di successo i ragazzi di coach Marzola coroneranno la rincorsa playoff.

"Ci crediamo, le emozioni saranno garantite", spiega Velabri, che in settimana ha accolto anche il nuovo sponsor Gde.

"Vogliamo crescere ancora", chiosa la presidentessa. Ora tocca ai suoi ragazzi, quelli che a dicembre toccarono il cielo con un dito salendo fino al quarto posto e sfiorando l’accesso alle finali di Coppa Italia e che sono poi sprofondati al nono posto con cinque ko consecutivi.

Ma la banda di coach Marzola si è ritrovata, con due vittorie nelle ultime tre giornate, l’ultima, significativa più che mai, sul campo della quinta Belluno, ora distante solo 2 punti.

Belluno affronterà la seconda Pineto, Wimore Parma e ErmGroup (sesta e settima) sono attese dal confronto diretto: insomma, battendo Montecchio la Geetit Bologna potrebbe ritrovarsi al quinto o al sesto posto, dentro la zona playoff.

E per di più a sei giornate dal termine della stagione regolare e con quattro gare da disputare con formazioni in lotta per la salvezza o di classifica inferiore.

Insomma, a San Lazzaro, questo pomeriggio, passerà il treno playoff.

E in panchina coach Marzola ritroverà il libero Brunetti: il momento del suo ritorno in campo si avvicina, l’infortunio al tendine d’Achille che lo tiene fuori da inizio stagione è quasi superato. E per la volata finale sarà una bella e affidabile addizione per un gruppo che non si è mai arreso.

Le altre gare: Belluno-Pineto, Mirandola-Garlasco, Fano-Savigliano 3-0, San Donà di Piave-Brugherio, Macerata-Monselice, Parma-San Giustino.

La classifica: Fano 52; Pineto 46; Savigliano 41; Macerata 38; Belluno 30; Parma, Giustino 29; Garlasco, Geetit Bologna 28; San Donà di Piave 20; Montecchio Maggiore 19; Brugherio 17; Mirandola 14; Monselice 11.