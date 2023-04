Vender, Merli e Rodella: tre podi per il San Mamolo che ottiene la Stella di bronzo

Momento particolarmente felice per il Team Ima San Mamolo Judo del maestro Paolo Checchi, impegnato a Rosignano, in occasione del memorial Monti.

Arrivano una medaglia d’argento per Federico Vender nella categoria seniores, un bronzo per Giacomo Merli tra gli juniores e un altro bronzo per Giuseppe Rodella nella categoria cadetti. Questi ragazzi erano seguiti dal tecnico del Team Ima San Mamolo Judo, Maurizio Farini.

Ma non si tratta dell’unica soddisfazione, in questo periodo per la società. E’ arrivata nella sede del club la lettera dal Coni: il San Mamolo Judo sarà premiato con la Stella di Bronzo al merito sportivo.