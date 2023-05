Vendetta e conferma in rossoblù

Sarà soprattutto la sua partita. E pur di giocarla è disposto a dividersi in due: terzino sinistro o esterno alto d’attacco poco importa. Sassuolo-Bologna, salvo sorprese, sarà la partita di Georgios Kyriakopoulos (27 anni), ex di turno con le idee più che mai chiare. "Voglio l’Europa e il riscatto con i rossoblù, perché il mio ciclo a Sassuolo è finito", ha dichiarato fin da gennaio, quando sbarcò sotto le Due Torri nelle ultimissime curve del mercato invernale. Sapeva di essere sotto esame fin dall’inizio: sia perché Sartori e Di Vaio inseguirono in primis lo scozzese del Verona Doig, primo obiettivo di mercato, sia perchè una volta capito che non c’erano i margini per un investimento di quella portata (il Verona chiedeva tra gli 8 e i 10 milioni) lo acquisirono in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro. Lui non ha sbagliato nulla.

"Si è calato nel gruppo in maniera fantastica", ha dichiarato nelle ultime settimane Thiago Motta. Soprattutto ha dimostrato quella duttilità e disponibilità indispensabile alla filosofia del tecnico: impiegato da esterno alto contro Monza, Lazio e Salernitana (con 2 assist), da terzino contro Sampdoria, Udinese, Atalanta, Milan, Verona e Juventus, perché in fin dei conti era arrivato, Motta dixit, "perché ci serviva in primis un terzino sinistro".

Già perché all’epoca Cambiaso era giocatore in crisi, che poteva far comodo anche come cambio di Posch a destra, dato l’infortunio di De Silvestri e la scelta di mandare a giocare Kasius. Gli equilibri sono poi cambiati e il greco ha saputo adattarsi. Kyriakopoulos sfida il suo recente passato con motivazioni altissime: il finale di stagione può regalare un ottavo posto che potrebbe significare l’Europa. E i recenti avvenimenti raccontano come un finale in crescendo del greco potrebbero portarlo al riscatto: perché l’infortunio di Soumaoro potrebbe rendere prioritario l’acquisto di un centrale e allora la sua riconferma a basso costo, specie se il ragazzo dovesse confermarsi in queste ultime cinque gare, potrebbe rappresentare una benedizione per i conti e le strategie di mercato. Kyriakopoulos è pronto a giocarsi il futuro: da terzino sinistro, al Mapei Stadium, se Motta dovesse far riposare Cambiaso, reduce da un match da titolare a Empoli e da uno spezzone di gara con la Juventus. Ma pure da esterno alto, considerato che Barrow non attraversa il suo miglior momento e che con il possibile rientro tra i convocati di Arnautovic Motta riflette sulla possibilità di affiancare Zirkzee a Orsolini nel tridente e affidare a Kyriakopoulos il ruolo di equilibratore dell’attacco sulla fascia sinistra. La rifinitura odierna farà chiarezza sulle scelte di Motta e sul probabile impiego del greco, che tiene a questa partita più che non mai, sapendo che dalla trasferta in casa del Sassuolo passano le sue ambizioni personali: Europa con il Bologna e riscatto.

Marcello Giordano