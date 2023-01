Verona, primo punto dopo undici partite

1

Primo tempo: 0-1

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5.5, Schuurs 6, Rodriguez 5.5; Lazaro 6, Lukic 6, Ricci 6 (45’ st Linetty sv), Vojvoda 5; Miranchuk 6.5, Radonjic 5.5 (20’ st Sanabria 6); Vlasic 6. Allenatore: Juric 6.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Hien 6, Ceccherini 6; Depaoli 6.5 (41’ st Hrustic sv), Sulemana 5.5 (27’ st Verdi sv), Tameze 5.5, Doig 6; Lazovic 6 (36’ st Terracciano sv), Kallon 5 (27’ st Ilic 5.5); Djuric 7. Allenatore: Zaffaroni 6

Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6

Reti: 45’ pt Djuric, 19’ st Miranchuk.

Note: spettatori 15.000 circa. Ammoniti Schuurs, Dawidowicz. Angoli 6-3. Recupero: 2’, 6’.

"Mi aspettavo una partita così, sapevo che sarebbe stata difficile. Abbiamo fatto il primo tempo giusto, non siamo riusciti a fare alcune giocate anche per il valore degli avversari". Il tecnico del Torino Ivan Juric non recrimina più di tanto sulla gara che i granata hanno rischiato di perdere in casa contro il fanalino di coda, sulla cui panchina debuttava Zaffaroni: "Volevamo vincere ma non sono di certo deluso per questo pareggio", ha concluso Juric.