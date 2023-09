Veronesi, doppia vittoria al Mugello (Firenze): riscatto e talento confermati

di Gianluca Sepe

Una doppietta che sa di riscatto e che conferma quanto Pierluigi Veronesi sia un pilota di grande talento. Non poteva esserci ritorno migliore in GT4 Italy per il campione di San Giovanni in Persiceto che chiude il weekend del Mugello con due vittorie in due gare da incorniciare. "Sono felicissimo – racconta raggiante – nessuno avrebbe potuto prevedere un risultato del genere. Salivo in auto per la prima volta, in un campionato da cui ero assente dal 2016. Sono riuscito a rimanere lucido e concreto, un risultato fantastico per me e per il team Auto-Orlando".

I test effettuati ad agosto, in cui aveva strappato tempi record, non si sono rivelati un fuoco di paglia, con Veronesi che è riuscito a trionfare pur con un forte gap rispetto agli avversari: "La mia Porsche 997 è un modello più vecchio rispetto alle altre vetture, non ha appendici aerodinamiche e paga ad esempio 75 CV alla Cayman GT4. Ho dovuto sfruttare al meglio i lunghi, spigolare bene in curva e non perdere un secondo".

Dopo quasi due anni di inattività, prima i podi con le Twingo elettriche per ritrovare un po’ di fiducia, e ora una doppia vittoria, spettacolare e autorevole: "Sono partito quarto in Gara 1 e quinto in Gara 2. Nella prima manche ho dovuto risolvere un problema al cambio, ma i tecnici sono stati impeccabili. Ho superato tutti in partenza e ho condotto fino alla fine, resistendo dopo l’ingresso della Safety Car, che ha annullato il mio vantaggio. In Gara 2 ho dovuto lottare e dopo aver conquistato il terzo posto pensavo di non poter far molto, visto che Lasagni e Leutwiler erano in fuga. Sono riuscito a fare una seconda parte in crescendo e superarli. Mi ha dato grande fiducia".

Il pilota ha poi sottolineato nuovamente come il motorsport comporti costi che possono creare un divario oggettivo tra i driver "Non è stato facile trovare sponsor e con un budget ridotto avevo un solo treno gomme a disposizione. Vincere in questo modo è ancora più speciale". Per Veronesi ora si prospetta un ritorno in pista il 22-23 settembre per la gara di Varano de Melegari e del campionato italiano Renault Twingo Cup, ma le vittorie del Mugello potrebbero valergli prospettive importanti sul 2024: "Andrò a Bergamo a parlare con il team Auto-Orlando e vedremo se ci saranno possibilità".