Via Arnautovic e Schouten Serve un nuovo equilibrio

di Massimo Vitali

Lo choc della cessione all’Inter, ancorché indorato dai 10 milioni che entreranno nelle casse rossoblù, è stato rapido e non indolore.

Ma dopo le inevitabili scosse di assestamento adesso c’è una certezza: a Casteldebole comincia l’anno zero del Bologna post-Arnautovic. Annessa alla certezza sorge spontanea la domanda: quanto vale un Bologna che da due stagioni, sia che Marko giocasse sia che si accomodasse, da infortunato, in tribuna, aveva fatto del nazionale austriaco il suo centro di gravità permanente?

Vero è che i numeri della scorsa stagione certificano che Motta è riuscito perfino ad alzare il ’Pil’ rossoblù quando Arnautovic è rimasto per quattro mesi in infermeria: ma non è scontato che nel calcio certe dinamiche si ripetano in automatico.

All’alba della nuova stagione il dubbio in ogni caso c’è e con esso la curiosità di capire quali vie del gol batterà adesso Thiago per far quadrare i conti nella fase offensiva. Non foss’altro perché oltre ad aver rinunciato al totem in attacco il tecnico ha dovuto suo malgrado congedarsi da colui che in mezzo al campo aveva in tasca le chiavi del motore rossoblù, quello Schouten tornato in patria alla corte del Psv Eindhoven in cambio di 15 milioni.

In direzione opposta fin qui sono arrivati il difensore centrale Sam Beukema dall’Az Alkmaar, il centrocampista Oussama El Azzouzi dall’Union Saint-Gilloise e l’esterno d’attacco Dan Ndoye dal Basilea.

Beukema è stato il primo colpo dell’estate rossoblù. Pagato 7,5 milioni all’Az (a cui è stato ceduto Kasius, il laterale destro che a Casteldebole si è giocato male tutte le carte), il difensore centrale olandese classe 1998 serve a colmare la falla che in difesa si è aperta dopo il grave infortunio occorso a maggio a Soumaoro, uno che resterà fuori dai giochi almeno fino al 2024.

Sam nelle prime uscite ha dimostrato di essere un tipo tecnico e sempre sul pezzo, dotato di un piede educato che gli consente facili ripartenze e di un’efficacia nel gioco aereo che gli tornerà utile sia in difesa che in attacco. Ma urgono esami più severi.

El Azzouzi, che ha la doppia nazionalità olandese e marocchina, è un Pulgar più acerbo e forse ancora più affusolato che va testato in un contesto performante come la serie A. Sulla carta offre più certezze lo svizzero Ndoye, classe 2000, funambolo delle corsie esterne coi pregi della rapidità e dell’attitudine a saltare l’uomo.

Dal 2019 è nel giro della nazionale svizzera. I nove milioni scuciti dal club rossoblù per il suo cartellino non sono pochi. Tocca a Ndoye dimostrare che sono stati soldi ben spesi.