Viareggio, alle 15 i ragazzi di Magnani affrontano il Mavros

Dopo aver liquidato martedì con un perentorio 4-0 l’Atromitos Atene il Bologna scende di nuovo in campo al Torneo di Viareggio. Succede oggi alle 15 nella seconda sfida del girone, al campo sportivo "Cavanis" di Capezzano Pianore (Lucca), avversari gli africani del Mavros, che l’altro ieri hanno liquidato per 3-0 gli spagnoli del Jovenes Promesas. I ragazzi di Paolo Magnani proveranno a fare il bis presentando, in attacco, il classe 2005 Tommaso Ebone, che potrebbe rappresentare l’unica novità di formazione da opporre a una squadra molto fisica come il Mavros, segnalata tra le favorite del torneo. Ma al ‘Viareggio Women’s Cup’ fa parlare di sé anche una ragazza rossoblù, Valentina Colombo, attaccante classe 2003 del Bologna di Bragantini, che martedì ha firmato una doppietta nella gara d’esordio con la Rappresentativa Lnd, vinta per 4-1 con l’Arezzo.