Viareggio, i quarti: Mazia guida l’assalto all’Empoli

Esame Empoli per il Bologna di Paolo Magnani, che oggi alle 15 affronterà gli azzurri nei quarti di finale della Viareggio Cup: il Bologna arriva alla sfida odierna - che si disputerà a Ricortola (Marina di Massa) - dopo avere superato ai quarti il Pisa, l’Empoli dopo essere riuscita a estromettere dalla competizione, all’ultimo secondo, i brasiliani del Recife. Per i rossoblù, che si sono presentati alla competizione con una rosa composta prevalentemente da classe 2005, rinforzata da qualche collega di un anno più giovane - come il goleador da record, Andrea Mazia (6 in quest’edizione, 18 in totale) -, sarà d’obbligo tentare di approdare in semifinale, prevista per sabato.