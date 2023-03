Viareggio, i ragazzi di Magnani cercano il tris con gli spagnoli

Torna il campo il Bologna al Viareggio. Oggi pomeriggio alle 15, al campo sportivo Benelli di Lido di Camaiore, i baby rossoblù sfidano gli spagnoli delle Jovenes Promesas: la squadra di Magnani è già certa del primo posto e del passaggio agli ottavi dopo i successi sull’Atromitos di Atene e sul Mavlon che hanno visto Mazia prendersi il terzo gradino del podio dei bomber di questa edizione e diventare il miglior marcatore della storia del torneo con 15 reti, davanti a Immobile, mentre la squadra iberica è già tagliata fuori, avendo incassato due ko nelle prime uscite. Il Bologna giocherà aspettando di conoscerà l’avversaria degli ottavi, che si disputerà martedì alle 15.

Sarà invece decisiva la sfida che attende nel Viareggio femminile la Rappresentativa LND, in cui è presente la rossoblù Valentina Colombo, a segno tre volte in due gare e seconda nella classifica delle marcatrici. Sempre al Benelli, ma alle 11, le azzurrine dovranno strappare almeno un pari con la Fiorentina per confermare il primato e accedere alla finale di lunedì.