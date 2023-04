Viareggio, non è più carnevale Così il Torino beffa i rossoblù

Torino

1

Bologna

0

TORINO (4-3-1-2): Brezzo; Rettore, Gallea, Makadji, Roszak; Della Vecchia (9’ st Barzago), De Marco (32’ st Iacovoni), Perciun (21’ st Ceica); Vaiarelli (32’ st Ceschin); Corona (21’ st Gabellini), Capac (32’ st Azizi). A disposizione: Hennaux, Marchioro, Maset, Giovannini. All. Asta.

BOLOGNA (4-3-1-2): Raffaelli; Laureana (23’ st Baroncioni), Paterlini, Crociati, Hodzic (23’ st Ferrante); Menegazzo, Maltoni, Corsi (1’ st Ravaglioli); Busato (35’ st Bernacci); Mazia, Ebone. A disposizione: Gasperini, Salvi, Goffredi. All. Magnani.

Arbitro: Noto di Pisa.

Rete: 41’ pt Capac.

Note: ammonito Ebone.

di Giacomo Guizzardi

SANTA CROCE (Pisa)

Sarà il Torino a sfidare il Sassuolo nella finale della Viareggio Cup di domani pomeriggio. L’edizione numero 73 del celebre torneo vedrà sfidarsi i granata di Asta e i neroverdi di Pedone, già campioni in carica. E il Bologna?

I rossoblù di Magnani, in campo a Santa Croce sull’Arno, si sono visti sfuggire il pass per provare ad alzare al cielo la Coppa Carnevale, che pure avevano conquistato quattro anni fa, perdendo contro il Torino.

Decisivo, allo stadio ‘Masini’, lo splendido gol di Capac (per il rumeno tre reti nelle ultime due partite), che dopo avere saltato di netto Paterlini ha deciso di battere Raffaelli con uno scavetto.

Poco mordente da parte dei rossoblù, che si sono fatti vedere in maniera pericolosa solamente nel secondo tempo: tentativo al volo di Mazia, palla bloccata da Brezzo.

Per il resto tanta confusione che, abbinata alla scarsa precisione e a un terreno che ha complicato, e non poco, le manovre di entrambe le squadre, è risultata decisiva.

Il Torino accede meritatamente in finale, il Bologna torna a Casteldebole. Ma non c’è tempo per riposare: i campionati si avviano verso la conclusione e le formazioni rossoblù vanno a caccia di piazzamenti in zona playoff.

Si parte dalla Primavera: domani sfida alla Juventus.