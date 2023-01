Vignato dice no al Frosinone e alla Reggina

Vignato, per ora, dice no alle proposte provenienti dalla serie B. Frosinone e Reggina sarebbero le ipotesi più concrete per il fantasista, che per ora preferisce attendere per capire se si possa aprire qualche finestra nella massima serie (vedi Sassuolo e lo scambio con Kyriakopoulos), per lui. Va da sè che non ci siano movimenti imminenti in sede di mercato per il Bologna, che ha la necessità di cedere prima di poter inserire nuove pedine in organico. Il match con la Roma, la mancanza di spinta sulla fascia sinistra e il fatto che Thiago Motta abbia alternato Soriano e Dominguez come esterni alti, partendo con Lykogiannis come terzino e inserendo poi Cambiaso, racconta come proprio sulla corsia mancina il tecnico chieda rinforzi, ma la società ha l’obbligo di far quadrare i conti e anche il numero dei giocatori in rosa.

Aspettando le uscite, gli uomini mercato dialogano con l’agente di Dominguez per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Giocatore e agente hanno aperto alla possibilità: non c’è ancora una data per l’arrivo del procuratore, segno che la fumata bianca non è imminente, ma si cerca un’intesa sull’adeguamento fino al 2026 intorno alla cifra di 1,3 milioni netti di euro e il Bologna ha fretta di chiudere la partita, dato che il centrocampista è elemento fondamentale per il presente e il futuro di Thiago Motta.

Aspettando che maturino i tempi per Vignato, il Bologna monitora diversi terzini sinistri: nel giro di una settimana gli uomini mercato andranno ad Atene per discutere un prestito con diritto di riscatto con l’Olympiacos per Oleg Reabciuk (24 anni), ma piaccono pure Terzic (23) della Fiorentina e Kyriakopoulos del Sassuolo, quest’ultimo possibile scambio con Vignato qualora il Sassuolo trovi una sistemazione per Ceide, Antiste o Defrel.

Intanto il Bologna monitora il centrocampista centrale italo rumeno Boloca (24) del Frosinone per giugno e l’esterno sinistro d’attacco Osorio dell’Universidad de Chile: perché un rinforzo offensivo è probabile solo per l’estate, allo stato attuale. E per l’estate si cercano rinforzi per il centro della difesa, con i rossoblù segnalati sull’olandese Beukema (24) dell’Az Alkmaar, visti i problemi fisici di Bonifazi e la situazione contrattuale di Soumaoro (scadenza 2024). Perché la sensazione è che nonostante l’emergenza i piani rossoblù non siano destinati a cambiare.

Marcello Giordano