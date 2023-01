Vignato messo alle strette: deve fare una scelta Il n.1 del Vojvodina in visita, possibili affari in futuro

Il mercato ancora non si sblocca. Le priorità non sono cambiate: servono le uscite di Kasius e Vignato per regalare a Thiago almeno una delle due pedine richieste per ricostruire la fascia sinistra, con il terzino obiettivo principale. E allora il Bologna prova a mettere alle strette Vignato per capire cosa voglia fare. Motta con lui è stato chiaro: ne intravvede il talento, ma ha bisogno di andare a giocare con continuità per tornare in estate pronto. Problema: fin qui non ha aperto al rinnovo e il Bologna sarebbe pronto a cederlo a titolo definitivo, avendolo offerto al Sassuolo in cambio del terzino Kyriakopoulos. Niente da fare perché il Sassuolo è in overbooking nel reparto avanzato, e Vignato per ora non accetta la B dove Frosinone e Reggina lo accoglierebbero a braccia aperte. Il Bologna ha fretta di sapere se davvero il Lecce sia interessato ad acquistarlo, perché il mercato in entrata non può aspettare e per sbloccare le operazioni serve liquidità: oppure bisognerà attendere i prestiti last minute, che l’emergenza sconsiglia. Su Kasius Sartori è al lavoro. E’ rientrato Cangiano dal prestito al Bari e il ragazzo è pronto ad accettare il Fortuna Sittard, in Olanda, club a cui si propone anche il terzino, che è stato sondato però anche da club della bundesliga e aspetta riscontri dall’agente.

Ieri intanto, a Casteldebole ha fatto visita il presidente del Vojvodina, Dragoljub Zbiljc, presente anche al match tra Bologna e Atalanta per il tributo a Mihajlovic che mosse i primi passi da professionista proprio nel Vojvodina: il club è in Italia in cerca di future collaborazioni. Purtroppo non per il presente alla voce Jovan Milosevic (17 anni), cannoniere dell’ultimo europeo Under 17, che piace ai rossoblù ma pare promesso allo Stoccarda. Il Bologna, intanto, continua a corteggiare Oleg Reabciuk (24) dell’Olympiakos, che chiede tra i 4 e i 5 milioni per il terzino sinistro: offerto il prestito con diritto di riscatto, in attesa di poter trasformare in prestito oneroso con obbligo l’offerta, se parte Vignato. A meno che non ci siano aperture prima dal Sassuolo per Kyriakopoulos o dalla Fiorentina per Terzic (23), mentre per Doig (20) il Verona chiude alla partenza invernale e mentre il Bologna continua a lavorare ai rinnovi di Dominguez e Orsolini.

Marcello Giordano