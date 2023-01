Vignato resta fuori: idea Frosinone con Boloca

di Marcello Giordano

Nessun passo indietro, neppure di fronte all’emergenza. Thiago Motta conferma la linea della chiarezza e come già nelle ultime amichevoli esclude dai convocati Vignato e Kasius, fuori dai suoi programmi e sul mercato, nonostante le assenze di Barrow, Bonifazi, De Silvestri e Zirkzee e la mancanza di un terzino destro di scorta. D’altronde dalla partenza dei due dipende la possibilità di inserire almeno un terzino sinistro, priorità indicata dal tecnico per questa finestra di mercato. Sono quattro i nomi principali sul taccuino degli uomini mercato rossoblù Sartori e Di Vaio e due sono le strade attraverso le quali raggiungere l’obiettivo: prestito con diritto o obbligo di riscatto o scambio con Vignato. Entro i prossimi dieci giorni il Bologna viaggerà in Grecia per parlare con l’Olympiakos di Oleg Reabciuk (24 anni), nel tentativo di impostare un’operazione con riscatto intorno ai 3 milioni.

Nel frattempo il Bologna ha sondato il terreno con il Sassuolo per il greco Georgios Kyriakopoulos (26): proposto lo scambio con Vignato, rifiutato però dai neroverdi, che il rossoblù lo avevano cercato un anno fa. Oggi, però, data la presenza in rosa di Berardi, Laurientè, Pinamonti, D’Andrea, Alvarez, Defrel, Ceide e Antiste, davanti sono in overbooking e salvo un paio di uscite non apriranno allo scambio per Kyriakopoulos, che resta comunque una possibilità legato a tempistiche di affari in entrata sul fronte Bologna e uscite dal lato Sassuolo. Piace pure Terzic (23) della Fiorentina, alla quale il Bologna per ora non intende dare sponda, aspettando di capire se riuscirà a chiudere in tempi stretti la partita del rinnovo di Dominguez, che piace ai viola, dato che l’agente dell’argentino ha aperto al rinnovo con richieste intorno agli 1,3 milioni di euro a stagione. L’obiettivo principale resterebbe Doig (20), irraggiungibile, però, visto che il Verona per ora non apre al prestito e chiede 8 milioni per il cartellino.

Dopo la spedizione in Grecia il domino delle priorità per la sinistra potrebbe essere più chiaro.

E pure il futuro di Vignato, richiesto dalla Reggina e sulle cui tracce nelle ultime ore si è inserito il Frosinone, in piena corsa per la serie A. Il fantasista piace e il Bologna potrebbe anche prestarlo ai ciociari, in cambio di un’opzione in vista della prossima stagione per il mediano Daniel Boloca (24), nazionale rumeno nato a Chieri. Per Kasius, invece, si cerca squadra in Olanda disposta a dargli un ruolo da protagonista.